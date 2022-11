Hoeveel doden vielen er bij bouw WK stadions Qatar?

Er is veel onduidelijkheid over hoeveel doden er zijn gevallen bij de bouw van de WK stadions. De cijfers die er zijn, zijn niet betrouwbaar. De doodsoorzaak is hierbij niet onderzocht.

Volgens Ruud Bosgraaf van Amnesty International geeft Qatar standaard de doodsoorzaak "natuurlijke oorzaken" of "hartfalen". Bosgraaf: "Zolang je de doodsoorzaak niet onderzoekt, kun je nooit zeggen hoeveel mensen er overleden zijn in relatie met de bouw van de stadions."

FIFA-baas Infantino kwam na uitgebreid onderzoek op drie doden. "Dat gaat over drie mensen die op de bouwplaats zijn overleden in één jaar tijd", reageert Bosgraaf. "Wij denken als Amnesty dat het over honderden of misschien wel meer slachtoffers gaat. Zolang Qatar niet wil onderzoeken waaraan iemand overleden is, kun je het nooit exact weten."