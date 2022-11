Dit vinden jullie van de vastlopende bestrijding van de aidsepidemie

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de bestrijding van de aidsepidemie, die vastloopt door ongelijkheid en discriminatie.

Gebruiker Ruud010 zegt:

"Hiv-infecties vinden niet alleen plaats bij veel wisselende onbeschermde contacten. Mensen worden ook besmet door hun eigen vaste partner die vreemd gaat."

"Dus tenzij je met je eigen vaste partner ook altijd met condoom vrijt mag men wel wat minder stellig zijn in hun mening dat oplopen van hiv een eigen keuze is. Het is een ziekte die binnen één generatie uitgeroeid zou kunnen worden waneer iedereen zich zou laten testen en vervolgens behandelen."

"Maar daarvoor zit er binnen veel culturen nog te veel stigmatisering op homoseksualiteit en prostitutie, waardoor het allemaal geheim achter gesloten deuren en achter de partners rug om moet gebeuren. Los nog van de 'medische' adviezen in bijvoorbeeld Afrika om met een jonge maagd seks te hebben om te genezen van hiv."

Gebruiker Mitch zegt:



"Als homo (27) ben ik niet lang uit de kast (24). Ik heb veel gelaten door onzekerheid en angst op gebieden van relatie en seks. Over een maand ga ik naar Madrid voor zes maanden voor mijn studie. Ik wil graag mijzelf wat ontdekken en ervaringen opdoen op o.a. seksueel gebied."

"Voor de zekerheid om de kans op hiv te verkleinen heb ik PREP aangevraagd. Helaas nog steeds maanden op de wachtrij en de huisarts verstrekt het niet, omdat zij niet genoeg kennis heeft geeft zij aan. Die keuze snap ik, maar helaas is PREP totaal niet toegankelijk in mijn omgeving. Dit maakt dat ik toch mij wat meer zorgen maak over het krijgen van hiv (ook al snap ik dat dit de kans om het te krijgen niet honderd procent weg neemt)."

Gebruiker Asimo zegt:



"Misschien zouden wereldleiders moeten afspreken dat medicatie ter preventie van besmetting kosteloos verstrekt moet gaan met worden naast het kosteloos verspreiden van condooms. Dat kan helpen om hier een norm te realiseren, dat het normaal is om even een condoom te gebruiken en/of medicatie wat besmetting kan voorkomen."



"Taboe is namelijk ook nog steeds een struikelblok voor veel mensen. Normaliseer het gebruik van voorbehoedsmiddelen begint in mijn optiek ook bij het weghalen van obstakels, eentje daarvan betreft de kosten voor deze middelen."



"Dit zal in mijn optiek veel gevolgen hebben, in positieve zin, voor de daling van het aantal nieuwe hiv-patiënten wereldwijd."