Waarom is een asielstop niet te realiseren?

Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je zaterdag af waarom Nederland geen permanente asielstop kan doorvoeren. Lees hieronder hoe dat zit.

Zou een tijdelijke asielstop daarvoor een oplossing kunnen zijn? Nee, is het korte antwoord. Het mag namelijk niet. "Nederland heeft het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties ondertekend en is daarom verplicht om een asielaanvraag in behandeling te nemen", legt hoogleraar migratiegeschiedenis Marlou Schrover van de Universiteit van Leiden uit.

Het verdrag schrijft voor dat mensen die gevaar lopen, niet zomaar naar hun land teruggestuurd mogen worden. Ook mensenrechtenverdragen en het recht van de Europese Unie verbieden een asielstop. "Zolang asielzoekers zich aan of binnen de grenzen van Nederland bevinden, mogen ze niet worden teruggestuurd totdat vaststaat dat ze geen gevaar lopen in het land van herkomst", zegt hoogleraar migratierecht Lieneke Slingenberg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Veel mensen pleiten voor het zogenoemde 'Deense model'. De aanpak in Denemarken staat bekend als een van de strengste van Europa. Hoe is dat precies geregeld? De migratieaanpak van de Deense sociaaldemocratische minderheidsregering is er in feite op gericht om nul asielzoekers te hebben.

Maar Denemarken is - net als de andere EU-lidstaten - gebonden aan het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties en de internationale mensenrechtenverdragen. Maar het land is, net als Ierland, niet gebonden aan EU-richtlijnen rond asielprocedures vanwege een zogenoemde opt-out. Die geeft de landen de mogelijkheid om van de richtlijnen af te wijken.

Denemarken heeft verschillende soorten opvangcentra voor asielzoekers. Die zijn vooral gericht op het terugsturen van asielzoekers. Mensen van wie het asielverzoek is afgewezen, belanden in sobere terugkeercentra vanwaaruit ze het land moeten verlaten.