Dit vinden jullie van de gevolgen van de Brexit

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de gevolgen die de Brexit tot nu toe heeft gehad voor het Verenigd Koninkrijk.

Gebruiker Moxx zegt:

"De wereld is intussen dusdanig met elkaar vervlochten, dat er steeds meer sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Voor veiligheid, voor de economie, ons klimaat én de politiek. Denken dat je het in die wereld, zeker als klein landje, beter allemaal zelf kunt regelen, is heel onnadenkend."

"Meer dan ooit is het belangrijk om samen te werken en afspraken te maken. En ja, dat kost geld en een stukje zelfstandigheid. Maar de voordelen en opbrengsten ervan zijn echt veel groter. Daar komen de Britten nu achter. Laat het voor een deel van onze bevolking een les zijn. Gratis en voor niks."

Gebruiker Ratioehtiek zegt:

"Het is overduidelijk dat economische integratie, openheid en politieke verbondenheid welvaart en vrede brengt. Het omgekeerde brengt ook het omgekeerde. Europa is een enorm succesverhaal sinds de Tweede Wereldoorlog waarbij het continent (EU-landen) voor het eerst sinds ooit oorlogsvrij is gebleven."

"Een enorm resultaat omdat het daarvoor een enorme rotzooi was met continue strijd. Dus: ik ben voor de EU, voor verbondenheid en 'broederschap'. Het was altijd erg duidelijk dat de stap uit de EU ellende zou brengen voor het VK. De trend tegen globalisering doet hetzelfde op wereldtoneel inclusief grote politieke instabiliteit."

Gebruiker Gaet_Jeniksan zegt:

"Dat waar al voor gewaarschuwd wordt komt uit. Wie had dat nou gedacht. En dat het al minder ging was al duidelijk voor de pandemie, maar ze hebben het kunnen verdoezelen door het aan de pandemie te wijten."



"Maar goed, ze hebben nu geld over die ze aan de NHS kunnen besteden. Toch? En vrijhandelsakkoorden zouden wel eventjes met iedereen gesloten worden, toch? Niemand hier zal verkondigen dat de EU perfect is, er valt nog genoeg te verbeteren, maar er uitstappen met de wereld waar we nu in leven is idioterie van een andere orde."