Dit vinden jullie van de Indische rijsttafel als cultureel erfgoed van Nederland

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het uitroepen van de Indische rijsttafel als cultureel erfgoed van Nederland. Het is bedoeld als erkenning van de eetcultuur van Indische Nederlanders. Velen van hen zijn daar dan ook blij mee. Maar veel Indonesische Nederlanders vinden het juist een fout.

Gebruiker SSopac zegt:

"Ik vind het mooi om de Indische rijsttafel als cultureel erfgoed aan te merken.

Nederlands-Indië was een Nederlands koloniaal grondgebied, een niet onbelangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis: VOC, de Gouden Eeuw, dekolonisatie en de komst van Indische Nederlanders en de Molukse ex-KNILmilitairen en hun gezinnen (op dienstbevel in 1951).

Ik (als 2e generatie Molukker) beschouw het cutureel erfgoed als erkenning als deel van de Nederlandse geschiedenis. Uiteindelijk zijn er meer dan 2 miljoen Nederlanders die een band hebben met Indonesië (lees: Nederlanders-Indie)."

Gebruiker Bhakti_H zegt:

"Ik ben zelf van Indonesië en toen ik in Nederland kwam verbaasde ik mij over de rijsttafel die er in Indonesië niet is. Rijsttafel, nasibal, bamibal zijn Nederlandse concepten gebaseerd op indonesisch eten. Hoewel helemaal niet indonesisch (wel indisch) vind ik het grappig dat het er is in Nederland en ik eet het gewoon. Het omgekeerde geldt ook. In Indonesië worden ook poffertjes en saucijzenbroodjes gemaakt en veel Indonesiërs zijn er gek op. Eten is denk ik iets universeels in de wereld, en we leren allemaal van elkaar. Nederland is sowieso 1 van de landen in Europa met de meest diverse soorten eten en dat is alleen maar goed."

Gebruiker JoseTigchelaar zegt:

"Veel mensen kennen het verschil tussen Indonesisch en Indisch helemaal niet. Dat besef daalt bij mij als Indische van 46 ook pas de laatste jaren in. Maar de 'huidige' Indische mensen hebben er ook niet om gevraagd om Indisch te zijn. Het had wellicht beter doordacht kunnen worden maar blijven we ook niet voortdurend zout op slakken leggen, te krampachtig aan standpunten vasthouden. Nuances maken het verschil. Gaat het anno nu daadwerkelijk over toe-eigenen of over respect voor de Indonesische keuken die in de volksmond Indische rijsttafel genoemd wordt?"

Gebruiker DegJ zegt:

"Ik ben zelf van Indische afkomst en helemaal niet blij met een actiegroep die op iedere slak zout legt. Voor sommige mensen kan het nooit goed genoeg zijn. We weten allemaal wat er gebeurd is in Indonesië en dat mag niet vergeten worden maar deze rijsttafel wordt nu wel erg uit zijn verband getrokken. Ik ben er trots op dat er iets uit Indonesië in NL op de erfgoedlijst staat."

