Dit vinden jullie van online bereikbare huisartsen

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over huisartsen die online bereikbaar zijn

Gebruiker Anita_777nachtzuster zegt:



"Mensen willen dit vaak simpelweg niet. Mensen willen terecht persoonlijk contact geen beeldscherm of computerstembandje. Misschien dat men zich dat eens kan gaan realiseren. Oud is niet fout. Mensen zijn eigenlijk gewoon sociale dieren die normaal sociaal contact prettiger vinden bij een probleem. Daarnaast betalen we belachelijk hoge zorgpremies in dit land wanneer je dit met bijvoorbeeld een land als België vergelijkt."

Gebruiker Aangenaam zegt:

"Als je het artikel leest, snap je gelijk waarom er niet veel gebruik van wordt gemaakt. De gemiddelde huisarts zit er duidelijk niet op te wachten. Er is door mijn huisarts (drie hele jonge artsen) nog nooit over gecommuniceerd dat dit mogelijk is. In een situatie als de recente pandemie is dit natuurlijk een prachtige mogelijkheid, maar verder voegt het niet zoveel toe. Je beoordeelt een situatie echt beter als iemand voor je zit. Dus als het voor de huisarts geen tijdwinst oplevert, wat ze duidelijk aangeven (ongetwijfeld om te voorkomen dat het econsult een besparingsinstrument wordt), gaat het in de praktijk voorlopig niet werken op de schaal die men had gewild."

Gebruiker Douwe zegt:

"Ik gebruik het vooral voor herhaal recepten of als ik met mijn astma medicatie heb zitten stuntelen. (Ik raak deze nog wel eens kwijt of verniel het pufapparaatje.)"



"Dan is online erg makkelijk. Eventjes inloggen, herhaalrecepten kan ik met 3 muisklikken bestellen en krijg vervolgens een mailtje wanneer het klaar ligt bij de apotheek. Ik ben er nog geen minuut mee bezig."



"En als ik tussendoor wat extra nodig heb dan kan ik er een opmerking bij zetten waarom."

De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze zijn geplaatst door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.