Wat kun je doen tegen oplichters aan de telefoon?

Spoofingdienst iSpoof, waarmee criminelen zich aan de telefoon kunnen voordoen als een officiële instantie, is deze week uit de lucht gehaald door de Nederlandse en Britse politie. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je af hoe je oplichters aan de telefoon herkent en wat je hiertegen doet. We zetten een aantal tips op een rij.

De telefoon gaat en een vreemde stem zegt dat je snel moet handelen, omdat je anders veel geld verliest. De persoon doet zich bijvoorbeeld voor als iemand van je bank, een overheidsinstelling of techbedrijf.

Hij probeert je ervan te overtuigen dat er een probleem is met je rekening of account, waarvoor je moet inloggen bij je bank. Je krijgt een linkje toegestuurd, maar het wachtwoord dat je zo prijsgeeft komt terecht bij criminelen. Dit heet vishing, een combinatie van voice en phishing.

Digitale fopperij in allerlei vormen

Het is soms lastig om oplichters aan de andere kant van de lijn te herkennen. Een stem wekt snel vertrouwen op, dus daar trap je makkelijker in. Ook gaan oplichters soms heel gewiekst te werk. Het telefoonnummer waardoor je wordt gebeld lijkt bijvoorbeeld betrouwbaar. Dat wordt ook wel spoofing genoemd, digitale fopperij. Je krijgt een netnummer uit Nederland of zelfs je eigen gemeente in je scherm te zien, terwijl de crimineel vanuit het buitenland belt.

Daarnaast worden websites uitstekend nagemaakt, waardoor ze nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Een toegestuurde link leidt je naar een inlogpagina die precies lijkt op de pagina die je altijd gebruikt.

Houd je hoofd koel

Een van de kenmerken waaraan je vishing kunt herkennen, is dat er tijdsdruk op je wordt gezet. De beller zegt dat je direct moet handelen, omdat je rekening anders wordt geplunderd. Dat doet de beller om je te overrompelen, zodat je geen tijd hebt om na te denken.

Er is nooit een probleem dat zo acuut is, dat je gelijk tot actie moet overgaan. Ook zullen instanties nooit op die manier contact met je opnemen. Houd je hoofd koel en bel zelf de instantie die je zogenaamd aan de lijn had. Als er inderdaad iets met je account aan de hand is, kan een instantie dat zeker zien.

Hang snel op als je het niet vertrouwt

Pas ook goed op als een bellende organisatie je om informatie vraagt die ze eigenlijk hoort te hebben. De beller vraagt bijvoorbeeld om je BSN-nummer, geboortedatum of rekeningnummer om vervolgens identiteitsfraude te plegen.

Herken je een van bovenstaande kenmerken, hang dan direct op. Voel je vooral niet verplicht om het gesprek af te maken. Daarna kun je het best melding maken bij de Fraudehelpdesk, zodat de omvang van oplichting in ons land goed in kaart kan worden gebracht.