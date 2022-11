Dit vinden jullie van de houding van de KNVB in Qatar

En waar we in ons land zo fel zijn op onze eigen waarden en normen en hoe anderen zich daarnaar moeten buigen, heeft dat land zijn eigen normen en waarden en vinden zij ook dat wij ons daarnaar moeten buigen. Ben ik het daarmee eens? Nee. Gaat het mij wat aan? Ook nee.



Wat ik vooral niet begrijp is dat een organisatie als een FIFA juist daar dan een WK wil houden. Ik had het van ballen vinden getuigen als ze juist hadden gezegd: sorry, we hadden het graag gedaan, maar we vinden het ook belangrijk om in een land te spelen waar wij ons in de normen en waarden/overtuigingen herkennen. Dat was wat had moeten gebeuren. Vind ik.



Dit zet geen zoden aan de dijk. Het is niet ons recht om hen daartoe te dwingen, maar ze hadden hierdoor wel een statement kunnen maken."