Jullie vraag beantwoord: wat is een burn-out?

Bij lang niet iedereen leiden chronische stress en spanningsklachten tot overspannenheid en - de fase daarna - een burn-out. "De meeste mensen pakken zelf de draad weer op", zegt Wilmar Schaufeli, emeritus hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. "Ze gaan sporten, nemen vakantie of praten met hun baas over hun takenpakket. De klachten verdwijnen dan na verloop van tijd. Een 'echte' burn-out is een zware mentale stoornis, die vaak samen met angst of depressie voorkomt." Burn-out en depressie worden daarom weleens door elkaar gehaald.