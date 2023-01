Beïnvloeden sociale media het schoonheidsideaal van jonge vrouwen?

Binnen Instagram wordt sinds drie jaar onderzoek gedaan naar de invloed van het socialemediaplatform op hoe tieners in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk over zichzelf denken. Steeds weer blijkt dat miljoenen gebruikers negatief beïnvloed worden door foto's die ze op Instagram van anderen zien. "We maken het beeld dat tieners van hun lichaam hebben erger voor een op de drie tienermeisjes", schreef het socialemediabedrijf in 2019.

Ook draagt Instagram bij aan een toename van angst en depressie onder tieners, stellen de onderzoekers. In het VK zegt liefst 13 procent van de tieners zelfmoordneigingen te hebben door Instagram. In de VS geldt dat voor 6 procent van de tieners.

Ook TikTok is zich bewust van zijn invloed op het zelfbeeld van tieners. In 2020 maakte het socialemediaplatform bekend reclames voor dieetpillen- en apps te verbieden. Advertenties die inspelen op gewichtsverlies zijn niet helemaal verboden, maar worden wel aan banden gelegd. Zo mogen dit soort reclames alleen zichtbaar zijn voor gebruikers van achttien jaar en ouder en mogen in de advertentie geen "onverantwoordelijke" beweringen over gewichtsverlies worden gedaan.

Daarnaast mogen dit soort advertenties geen negatief lichaamsbeeld of een negatieve relatie met eten neerzetten. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitspraken waarin wordt ingespeeld op onvrede over het lichaam.

"Bodyshaming (het veroordelen van bepaalde lichaamstypen, red.) en stigma over gewicht vormen individuele en culturele uitdagingen", zegt TikTok. "We weten dat het internet problemen die daarbij horen kan verergeren als ze niet worden aangepakt."