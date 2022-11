Dit vinden jullie van burn-outs en de oorzaken ervan

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over burn-outs die niet alleen zijn ontstaan door je werksituatie.

Gebruiker Sjeuf zegt:



"Werk kan denk ik ook een burn-out voorkomen. Als je priveleven overhoop ligt, kan werk juist een stabiele situatie voor je bieden. Het probleem zit m vooral in jouw klik met jouw werk. Is het werk leuk, zinvol, uitdagend, interessant etc, dan val je niet snel om. Maar saai, eentonig, frustrerend en zinloos werk, maakt iedereen uiteindelijk kapot. En laten we eerlijk zijn, hoeverl onzinnige onnodige banen zijn er wel niet? Hoeveel functies zijn er niet in het leven geroepen om carrierepaden te bieden voor hebzuchtigen onder ons.

Ja, werk moet inkomen genereren voor jezelf, maar dat gaat toch vaak ten koste van ,'jezelf kunnen en mogen zijn'. Helaas, hier in het 'westen', kun je niet anders omdat je een bepaald inkomen nodig hebt om uberhaupt te bestaan. En onze hele omgeving zet je ertoe aan om dat dus te doen, en jouw zijn op te offeren. Zie, cirkeltje waar het moeilijk uitkomen is, totdat,....het mannetje met de hamer voor je staat."

Gebruiker Heni zegt:



"Eindelijk zeg. Natuurlijk is werk niet de enige oorzaak voor een burn-out. Het kan juist zo zijn dat de werkplek zorgt voor de broodnodige rust in het geheel. Het is lang niet altijd mogelijk een prive-situatie te veranderen. Ik ben al die experts een beetje zat, je hebt veel meer aan ervaringsdeskundigen."



PietCarlos zegt:

"9 jaar geleden sprak ik de directeur van een grote personeelsbemiddelaar. Vol trots vertelde hij dat het bedrijf ervan overtuigd was nu een betere dienstverlening te leveren. Alle medewerkers hadden een mobiele telefoon met mail functie gekregen en hij kon zien dat de bereikbaarheid van het bedrijf significant was toegenomen. Zelfs in de ochtend bij het starten van de eerste shifts bij bedrijven werd er al gereageerd. Het was een groot succes. Niet kort daarna sprak ik een verstandige manager."

"Ik heb al mijn medewerkers geïnstrueerd om hun telefoon niet voor 9 uur aan te zetten en een half uur voor het eind van de dag uit te zetten. Je creëert immers een verwachtingspatroon bij klanten die hun vraag gaan aanpassen aan het feit dat jij ogenschijnlijk 24 uur beschikbaar bent."

"Burnout treft inderdaad vooral mensen die toegewijd zijn. Bij het vele thuiswerken vervaagd juist voor deze mensen de grens en doen ze nog even van alles. Neem ze in bescherming, je bedrijf draait door hun!"

Gebruiker Abyss_Gazer zegt:



"Weet je, die 3x 8 staat nu eigenlijk doorlopend onder druk behalve in het weekend. Inclusief pauzes ben je al gauw 9 uur per dag op het werk aanwezig. Dan nog reistijd van 1 -2 uur gemiddeld. Dan is de eerste 10 tot 11 al ingevuld. Nu twijfel ik eraan dat de gemiddelde persoon 8 uur slaapt. Dus laat ik zeggen 7 uur. Dan is dus al 17 - 18 uur van je dag ingevuld. De rest blijft dan over voor koken, sporten, huishouden en gezinstaken. Hoeveel tijd hou je dan nog over om vrij in te vullen in je madiwodo?"