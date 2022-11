Waarom je drugs niet op een festival kunt laten testen

Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je zaterdag af of je drugs ook op festivals kunt laten testen. Zo zit dat.

Floor van Bakkum van verslavingszorg Jellinek zegt dat er door het hele land testlocaties zijn opgezet om drugs te testen, en die moeten volstaan. Dat betekent dat er geen testlocaties op bijvoorbeeld festivals komen. "We raden het testen van drugs wel aan. We zijn ook niet per se tegen teststands op festivals, maar in Nederland zijn er al 32 locaties waar je je drugs kunt laten testen. Dat is makkelijker, en scheelt ook een hoop geld."

"Er zijn in Nederland honderden festivals", vervolgt ze. "We zouden dan op al die festivals apparatuur moeten neerzetten die alle drugs kunnen testen. Dat gaat niet. Ook kost het testen van poeders een week en die tijd is er tijdens een evenement natuurlijk niet."

Het nemen van door criminelen gefabriceerde drugs blijft een risico. Stands met drugstesten op festivals ziet ook het Trimbos-instituut niet zitten. "Tests kunnen de veiligheid van drugs niet garanderen", zegt Marjan Heuving, communicatieadviseur bij het instituut.

De test kan de veiligheid van de drug garanderen, maar dat staat los van het effect dat een drug op een gebruiker heeft. "Het is natuurlijk belangrijk om te weten of een drug juist gemaakt is. Maar als de gebruiker slecht in zijn vel zit en weinig heeft gegeten, zal diegene er minder goed op reageren dan iemand die zich wel uitstekend voelt. Je kan met zo'n test de algehele veiligheid van iemand dus niet garanderen."