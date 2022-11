Dit vinden jullie van het volgens het RIVM naderende einde van de pandemie

"Fijn bericht dit. Hoe je er ook naar kijkt en wie dan ook. Dit is wel een periode waarin je kan zeggen "dat hebben wij meegemaakt". Als onze kleinkinderen het later lezen in de boeken. Fouten zijn gemaakt, maar ja ik had het ook geen haar beter gedaan misschien. Het was nieuw, maar wel met elkaar gedaan. Of je nu alles hebt gedaan eraan, of zo veel mogelijk of niets. We hebben het doorstaan met elkaar. Gelukkig zo goed al ten einde, in hoeverre het al niet was."