Uitgelicht: Dit vinden jullie van kerstpakketten

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de kerstpakketten dit jaar.

Gebruiker Son1967 zegt:

"Wat een negatieve reacties zitten erbij zeg. Een gegeven paard mag je nooit in de bek kijken. Het gaat om de waardering van de werkgever aan de werknemers. De ene zeurt over de doos en de ander over een bon, het is ook nooit goed.

Ik vind het altijd leuk om de grote doos uit te pakken. En ja, het meeste geef ik aan de voedselbank, maar daar krijg ook een heel goed gevoel over. Het gaat om het gebaar, en niet hoeveel je krijgt."

Gebruiker Rieske zegt:



"In deze dure tijden denk ik dat een cadeaubon meer op z'n plaats is dan een doos met eten. Hier kun je zelf nog wat voor kopen wat je echt nodig hebt, zelfs eten als je wilt. Mijn ervaring met een kerstpakket is dat er vaak spullen in zitten die je in geheel niet gebruikt en na een jaar alsnog weggooit.

Dat wat wel lekker smaakt is vaak in winkels niet te vinden vanwege de exotische afkomst. Een kerstpakket is vaak wel leuker om te krijgen, maar het is zo afhankelijk van de persoon die een pakket bestelt of samenstelt."

Gebruiker B_Alk zegt:

"Het klinkt erg ongezond, maar wel lekker. Ik vond een kerstpakket van school altijd wel leuk. Als zelfstandige zit het er niet in, het voelt een beetje raar om jezelf een kerstpakket te geven.

Eigenlijk zou het UWV ook een kerstpakket moeten geven aan arbeidsongeschikten. Die hebben er vaak niet voor gekozen om niet te werken, maar kunnen een extraatje vast ook wel waarderen. Vooral als ze van erg weinig moeten rondkomen."