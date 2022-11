Waarom wordt Zwarte Piet als racistisch gezien?

Blackface, vrij vertaald dus Zwarte Piet, is een racistische karikatuur. Vroeger werd in vooral Amerikaanse theatervoorstellingen het gezicht van witte acteurs die zich voordeden als zwarte Amerikaanse slaven helemaal zwart geverfd. Dit was bedoeld om het witte publiek aan het lachen te maken.

"De eerste geluiden van kritiek op Zwarte Piet zijn weliswaar van lang geleden, maar het serieuze bezwaar van de tegenstanders bestaat nu ruim tien jaar. Dat is te kort om een traditie te veranderen", zegt massapsycholoog Hans van de Sande. "Dat het Sinterklaasfeest inclusief Zwarte Piet voor velen een positieve herinnering is uit hun jeugd, maakt het moeilijk om afstand te nemen van deze traditie."

"Het kan best ingewikkeld zijn als tradities veranderen, maar toch gebeurt het", zegt Unesco commissievoorzitter Kathleen Ferrier. "Je verjaardag verandert als je opgroeit, de bloemencorso's gingen niet door in de coronaperiode en Koninginnedag veranderde van datum en werd Koningsdag."

Volgens Van de Sande vinden mensen het moeilijk om afscheid te nemen van Zwarte Piet, als zij daar zelf geen negatieve associaties of bedoelingen bij hebben. "Maar Zwarte Piet is kwetsend voor heel veel mensen in ons land", zegt Ferrier. "En dan maakt het niet uit of hij historisch gezien als figuur wel of niet kwetsend bedoeld is."