Uitgelicht: Dit vinden jullie van de deal over het klimaatschadefonds

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij van de deal over het klimaatschadefonds. Op de klimaattop in Egypte zijn de wereldleiders het met elkaar eens geworden over de oprichting van dit fonds, dat de armste landen moet helpen in geval van klimaatschade.

Gebruiker Koorknaapje zegt: "Het organiseren van dit WK kost Qatar 222 miljard dollard. De bouw van die 170 kilometer lange stad in Saoedi-Arabië kost het land 500 miljard. China en India betalen niet mee aan potjes om klimaatverandering tegen te gaan. Heel eerlijk, dan zou ik als Europa en Amerika ook zeggen: weet je wat, dan gaan we maar met z'n allen naar de knoppen. Zolang de helft van de wereld niet mee doet en alleen maar wijst op wie in het verleden fout is geweest, komen we nooit tot een oplossing. Een zeer teleurstellende top dus." Zie ook Historische deal over klimaatschadefonds, maar concrete afspraken blijven uit Gebruiker Hcbakker zegt: "Het kan toch niet zo zijn dat de landen die fossiele brandstoffen produceren en daar miljarden aan verdienen, niet bijdragen aan een fonds om de schade op te vangen? Het kan toch niet zo zijn dat China als een van de grootste economieën en uitstoters, zich blijft afficheren als ontwikkelingsland om verplichtingen te ontlopen? Een schaamteloze vertoning." Gebruiker J_Chind zegt: "De EU-burger en dus de Nederlanders zullen moeten bijdragen aan een fonds waarop een kernmacht als Pakistan een beroep kan doen. Dat is toch vreemd. En een rijk land als Saoedi-Arabië hoeft niks bij te dragen, want het is een ontwikkelingsland." Ook je licht laten schijnen over dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals zij geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.

