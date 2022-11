Jullie vraag beantwoord: is racisme een gevolg van het slavernijverleden?

Eerder vertelden experts aan NU.nl dat institutioneel racisme, waarbij het beleid en de regels van de overheid tot ongelijkheid leiden, een rechtstreeks gevolg is van het Nederlandse slavernijverleden. Om de slavernij goed te praten, werden mensen van kleur en niet-christenen door de Nederlandse koloniale machthebbers eeuwenlang neergezet als minderwaardig. Die redenering dat je deze zogenaamd 'minderwaardige' mensen kon achterstellen, waart bijna 150 jaar na het einde van de Nederlandse slavernijpraktijken nog steeds rond in onze samenleving.

Volgens senior onderzoeker Amma Asante van Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, zie je dit terug in de vorm van discriminatie, racisme en stelselmatig achterstellen op bijvoorbeeld de arbeids- en woningmarkt. Ook het College voor de Rechten van de Mens concludeerde dat je met een Nederlandse naam vaak makkelijker solliciteert en meer kans hebt op een huurwoning. Dat beleid en regels van de overheid en instanties tot ongelijkheid leiden, zie je volgens het bestuursorgaan ook terug in het onderwijs en de gezondheidszorg.

In de tijd dat Nederland slavernij toepaste, zijn vooroordelen, stereotypen en onterechte aannames over de superioriteit van bepaalde bevolkingsgroepen opgenomen in wetgeving, beleid en handelen van instituten. "De kolonisator als deugdzaam versus de gekoloniseerde als primitieveling, 'inboorling', lui en gevaarlijk", geeft Asante als voorbeeld van stereotypen aan. Het vooroordeel dat mensen uit bepaalde bevolkingsgroepen 'lui' zijn, kan doorwerken in het besluit van werkgevers om ze niet uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. De onterechte aanname dat 'ze niet deugen', zie je terug in bijvoorbeeld etnisch profileren door de Belastingdienst en de marechaussee.