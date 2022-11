Uitgelicht: Dit vinden jullie van de excuses van Van Nieuwkerk

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: De Volkskrant publiceerde vrijdag een verhaal over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij De Wereld Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk heeft er spijt van dat hij niet iedereen "een veilig en prettig gevoel" heeft kunnen geven. Dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de excuses van de presentator.

Gebruiker Sanne_Lie zegt:

"Jammer dat Mathijs het afdoet als een karikatuur en niet gewoon een stuk verantwoording pakt voor zijn eigen gedrag. Dat hij de sfeer soms als gezellig heeft ervaren zegt niets over de rest van de mensen en ook niet waarom zij "gezellig" deden. Ik ben opgegroeid met een vrij tirannieke vader en als hij vrolijk was dan was mijn enige doel die vrolijkheid te handhaven dus lachte ik om de grapjes, niet omdat ze leuk waren of omdat ik vrolijk was maar omdat de andere kant: de verwijten en scheldpartijen vele malen erger waren dan even mee lachen.

Hopelijk gaat Mathijs het concept macht ooit begrijpen of zorgt de omroep dat er een machtige buffer komt tussen hem en zijn werknemers. Ik hoop ook dat de slachtoffers dit een plekje kunnen geven en kunnen loslaten."

Gebruiker Jex_Phoenix zegt:

"Net als bijna iedereen keek ook ik zowat dagelijks naar DWDD. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik Van Nieuwkerk altijd heb gewaardeerd voor zijn kwaliteiten als TV presentator en talkshow host. Ik kan ook best begrip opbrengen voor het feit dat er een hoop stress en drukte ontstaat bij het maken van dergelijke programma's.

Waar ik geen begrip voor kan opbrengen is dat Van Nieuwkerk blijkbaar twee gezichten heeft. Zodra de camera's draaien komt hij heel aardig en vriendelijk over maar tijdens de voorbereidingen en wellicht ook op andere plekken buiten de studio om blijkt er een gebrek aan intermenselijk sociaal empathisch vermogen te bestaan waarbij mensen blijkbaar respectloos bejegend worden als iets niet perfect loopt of anders uitpakt dan gewenst. Een mens kan nog zo charismatisch overkomen maar als iemand vele jaren andere mensen kleineert zonder ooit daarbij stil te staan, erop te reflecteren en eigen gedrag aan te passen dan heeft spijt betuigen nu weinig betekenis."

Gebruiker De_criticus zegt:

"Wat meneer van Nieuwkerk niet benoemt is dat hij met zijn gedrag mensen ernstig psychisch heeft beschadigd. Hij bagatelliseert de frequentie en ernst van zijn gedrag en doet bijna of het bij zijn werk hoort om succesvol te zijn. Het is net zo kwalijk als andere veelbesproken vormen van grensoverschrijdend gedrag omdat de kwetsbaarheid, maar ook de waardigheid van andere mensen ondergeschikt werd gemaakt aan de 'verslavende drang' naar persoonlijk succes.

De hoofdredacteur die in een ander artikel aan het woord komt doet wellicht een poging om betrokkenheid te tonen maar komt niet verder dan de eigen verantwoordelijkheid voor koers en keuzes die elk mens in haar ogen maakt. Ook al een schromelijke tekortkoming van iemand in een leidinggevende positie. Het wordt tijd dat er een beweging als 'Me Too' ontstaat voor het melden en aanpakken van elke vorm van psychische mishandeling op de werkvloer. De term is ook zeker niet overdreven."