Jullie vraag beantwoord: Kan xtc niet beter gelegaliseerd worden?

Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je vrijdag af of xtc niet beter kan worden gelegaliseerd. Deze vraag ontstond naar aanleiding van een artikel over risicovol drugsgebruik onder jongeren. Volgens veel NUjij'ers zouden er minder incidenten met xtc zijn als het een legale drug is. Ook in de politiek wordt er nagedacht over het legaliseren van xtc. Zo zit dat.

In het coalitieakkoord stond dat er een commissie komt die de voor- en nadelen van het medicinaal gebruik van xtc gaat onderzoeken. Het debat over het wel of niet legaliseren van xtc werd de afgelopen jaren vooral lokaal gevoerd. Met de onderzoekscommissie op komst moet ook de landelijke politiek zich erover buigen. In politiek Den Haag is er een handjevol partijen dat hardop nadenkt over het legaliseren van xtc. Dat doen in ieder geval D66 en GroenLinks. Volt heeft het over "bepaalde drugs onder bepaalde voorwaarden toestaan".

De volksgezondheid als speerpunt

Wat voor effect heeft het gebruik van xtc en MDMA, de werkzame stof in de pil, op de volksgezondheid? Dat is wellicht de belangrijkste vraag die op tafel ligt. Drugs zijn natuurlijk niet zonder risico's. "Stel dat uit onderzoek zou blijken dat één op de 30.000 mensen overlijdt aan het gebruik van xtc, kun je legalisatie dan verantwoorden? Dat is een lastige afweging. De risico's moeten wel heel klein zijn", zegt Ruben Vrolijk, wetenschappelijk medewerker van het Trimbos-instituut. Het is zonneklaar dat xtc-gebruik schadelijk is. Maar, zeggen voorstanders van een soepeler drugsbeleid, vergeleken met alcohol en tabak valt dat wel mee.

De Bredase burgemeester Paul Depla, PvdA'er van origine, voert al jaren een discussie over hoe je xtc veilig kunt produceren en gebruiken. Depla erkent dat er risico's kleven aan een soepeler beleid. "Maar moet je de productie en verkoop dan aan de illegale markt overlaten?", vraagt hij zich hardop af. Depla benadrukt daarbij dat het vertrekpunt in het debat altijd de volksgezondheid is.

XTC uit de taboehoek

Legalisatie heeft volgens Joost Sneller, D66-Tweede Kamerlid, ook positieve effecten op illegale drugsdumpingen in de natuur, drugsgerelateerde criminaliteit en de staatskas. In Den Haag bestaat ook de hoop dat de discussie over xtc "uit de taboehoek" komt, zegt Sneller. "Door weg te kijken van de problemen en drugsgebruik te criminaliseren, wordt er minder snel naar hulp gezocht. Er rust een taboe op." Vanuit de drugsindustrie hoef je ook geen voorlichting of helpende hand voor probleemgebruikers te verwachten, zegt Sneller. "Een dealer vraagt niet: hé, was jij hier gisteren niet ook al?"