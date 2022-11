Jullie vraag beantwoord: mogen werknemers nog vaak thuiswerken?

Het was vandaag de drukste ochtendspits van het jaar en Rijkswaterstaat adviseerde daarom om thuis te werken. Maar mogen werknemers nog vaak thuiswerken van hun werkgever? Een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN geeft aan dat hier op de werkvloer concrete en goede afspraken over gemaakt worden.



Nederlanders mogen van hun werkgevers nog steeds zo'n twee dagen per week thuiswerken en werknemers kunnen via afspraken zelf bepalen hoe zij dat vormgeven. "De doorsnee thuiswerker - en dat is de helft van de beroepsbevolking - werkt nog altijd twee dagen vanuit huis", aldus de woordvoerder van AWVN. "Op dinsdag en donderdag gaan mensen juist graag naar kantoor, dat is ook terug te zien in de filedruk."



Wel vragen veel bedrijven zich volgens de woordvoerder af hoe ze dit in de toekomst willen regelen. Uit internationaal onderzoek van LinkedIn blijkt dat werkgevers vaker regels opstellen om flexibel werken aan banden te leggen of ze overwegen dit te doen. Zo'n 70 procent van de Nederlandse werkgevers zegt thuiswerken te gaan beperken of het aantal hybride functies te willen terugbrengen.



De AWVN laat weten dat dit vooral gaat om grote internationale bedrijven die in ons land gevestigd zijn. "Wij zien niet dat hybride functies worden teruggebracht. Werkgevers willen wel dat mensen vaker naar kantoor komen voor overleg en omdat het goed is voor de bedrijfscultuur. Maar het is niet zo dat er een dictaat wordt opgelegd aan werknemers."