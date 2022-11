Uitgelicht: Dit vinden jullie van de kleine hoeveelheid WW-uitkeringen

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het nieuws dat de hoeveelheid WW-uitkeringen niet eerder zo klein was.

Gebruiker Henk_Pietersen_bcfefa zegt:

"Ik lees veel reacties die in de kern er op neer komen dat het schande is dat er nog 150000 werkelozen zijn en er ook nog eens 385000 mensen een bijstandsuitkeringen hebben. Naar verhouding weinig reageerders vragen zich af wat de oorzaak zou kunnen zijn."

"Mijzelf als voorbeeld: in 2013 verloor ik mijn baan. Na acht maanden ben ik begonnen in een ander beroep. Het verdiende een stuk minder, maar thuiszitten was ik zat. Na drie tijdelijke contracten ben ik weer ontslagen. Weer kwam ik in de WW, alleen had ik een stuk lagere uitkering dan het jaar daarvoor."

"De reden was dat het inkomen over het laatst gewerkte jaar bepalend is voor hoogte uitkering. Ik was dus financieel de klos omdat ik werk had aangepakt dat minder verdiende. Ik ga dus nooit meer een baan aanpakken waarbij ik minder verdien dan daarvoor."

Gebruiker Brave_Burger zegt:

"De WW is op allerlei punten flink versoberd, dus logisch dat er steeds minder mensen in de WW zitten. Je komt er niet zomaar voor in aanmerking en de looptijd is enorm verkort, dus voordat je het weet ben je alweer uit de WW en zit je opeens in de bijstand of krijg je helemaal niks meer."

| Alles draait tegenwoordig om zelfredzaamheid en als je dat niet kunt zit je diep in de put. Vandaar dat er tegenwoordig zoveel armoede is. Vroeger was de looptijd van de WW maximaal zeven jaar en nu is dat nog maar twee jaar, maar dan moet je wel 30 jaar gewerkt hebben."

"ZZPers en flexwerkers krijgen geen WW en mensen met een 0-uren contract volgens mij ook niet. In de jaren tachtig had je ook nog de mogelijkheid om je te laten afkeuren en dan kreeg je WAO. Dat is nu met de WIA onmogelijk gemaakt."

"Vut en pre-vut zijn ook afgeschaft. De ontslagvergoeding is versoberd en je kunt dit nu niet meer omzetten in bijvoorbeeld een lijfrente. Er zijn kortom heel veel regelingen stopgezet."

De_Gr0ninger zegt:

"Het blijft wel lastig om gemotiveerd te blijven in een baan. De kosten (met name enerigierekening) zijn zo gigantisch, dat ik elke maand bijna niets overhoud."

"Ik ben al flink aan bet besparen (thermostaat op 14 graden, alleen maar de ruimte verwarmen waar ik savonds zit met een elektrisch kacheltje, bijna alle lampen uit, etc.). Het is vol te houden, maar het voelt allemaal zo doelloos."

"Wel aan het werk zijn, maar tegelijkertijd heel zuinig en oncomfortabel moeten leven. Je verwacht een soort comfort als je fulltime werkt, maar doordat alles zo extreem duur is, wil dat bijna niet."