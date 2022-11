Uitgelicht: Dit vinden jullie van de vermoedelijk Oekraïense raket in Polen

Goed dat de VS kalmte bewaart en zorgvuldig onderzoek doet alvorens te bepalen een gepaste militaire tegenreactie te geven of gewoon niet."

VS denkt dat raket die Polen trof door Oekraïne is afgevuurd als luchtafweer

"Waarschijnlijk geen Russische, maar Oekraïense fout dus. Het laat wel zien hoe gevaarlijk de situatie is, en hoe makkelijk we een wereldwijde oorlog zouden kunnen inrollen. En laten we wel wezen: daar is Poetin wel degelijk verantwoordelijk voor. Oekraïne heeft deze oorlog niet gewild."