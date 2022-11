Uitgelicht: Dit vinden jullie van het afdwingen van overwerk

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het afdwingen van overwerk bij personeelstekort.

Gebruiker DoubleDaisy zegt:

"Ik werk aan een universiteit en daar hebben we ook weleens met overwerk te maken. Zo te lezen gaat dat bij ons heel anders dan in de meeste bedrijven. Het gebeurt vaak dat we een bepaald project af willen maken, deels omdat we er lekker inzitten en lekker ermee bezig zijn, maar vooral omdat we weer nieuwe dingen leren die we voor andere projecten kunnen gebruiken. Ook weleens tot ver in de avond. Er is geen baas die zegt dat dat moet.

We kunnen de tijd wel terugkrijgen, maar in feite lost dat zichzelf op omdat we al veel vrijheid hebben. Niemand zegt er iets van als je een halve dag thuis blijft omdat er bijvoorbeeld werkzaamheden aan je huis moeten gebeuren of dat je in de middag een paar uur eerder weggaat om boodschappen te doen. Ook is er totale vrijheid in thuiswerken of op locatie, behalve bij een groot project zodat het niet anders kan.

Hierdoor lopen privé en werk een beetje door elkaar, maar wat geeft dat? Je werkt een groot deel van je leven, dus mag het best leuk zijn."

Gebruiker F_S_flash zegt:

"Overwerk kan voorkomen in veel beroepen en stand-by lopen ook. Maar als je vrij bent, dan ben je ook echt vrij en kan een werkgever je niet dwingen om constant je mail te lezen. In je vrije tijd kun je compleet onbereikbaar zijn, je kunt in de bioscoop zitten, je kunt aan het zwemmen zijn, je kunt jezelf helemaal klem zuipen, je kunt een backpackreis maken, daar heeft je baas helemaal niets over te zeggen!



Als het zogenaamd onderdeel is van de bedrijfscultuur dat er echt constant in de mail moet worden gekeken, dan moet er een betaalde stand-by regeling getroffen worden en dan dient daar een vergoeding tegenover te staan, dan pas kan een werkgever verwachten dat je echt die hele periode stand-by bent en de mogelijkheid hebt om plotseling te gaan werken, maar dan dient de werkgever het zo in te plannen dat je de weken dat je niet stand-by bent ook echt vrij bent."

Gebruiker Zoutje zegt:

"Overwerken is bij ons onvermijdelijk, maar je krijgt voor deze uren niet betaald. Je krijgt bedrijfsinfo via privémail en eventuele bedrijfsborrels vallen in het weekend. Thuiswerken wordt niet geaccepteerd. Ik geloof niet dat ik in de juiste werkomgeving terecht ben gekomen."

Gebruiker peter_Jansen_fedaaa zegt:

"In mijn tijd was overwerken de normaalste zaak van de wereld. De 'baas' zorgde voor een lekkere maaltijd tussendoor en gaan met die banaan. Hij deed vrolijk mee en je vormde een hecht team zonder haantjes of egocentrisch gedrag. Er was altijd een spanningsveld tussen voldoende of net te veel aan werk binnen de verschillende divisies. Motivatie en arbeidsethos waren zeer hoog net als de verbondenheid met het bedrijf. Ja, je bleef vaak jaren bij dezelfde toko. Je maakte ook vrienden op het werk en er vloeiden vele huwelijken uit voort. Uit al dat harde werken vaak veel meer dan 40 uur kwam af en toe een burn-out bovendrijven maar niets in verhouding met nu. Het was allemaal veel minder onpersoonlijk."