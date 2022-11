Hoeveel spaargeld hebben Nederlanders?

Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je woensdag af of Nederlanders veel spaargeld hebben. Zo zit dat.

Sparen blijft nog altijd iets dat vooral is weggelegd voor mensen met een hoog inkomen. Uit een onderzoek van Rabobank blijkt dat, in 2021, maar 35 procent van de Nederlanders het spaargeld zag toenemen. En dat was grotendeels het geval bij mensen die meer dan modaal verdienen. Wel kwam er in een jaar 30 miljard euro bij op Nederlandse spaarrekeningen, volgens gegevens van De Nederlandsche Bank.

Onze berg aan spaargeld is ook in 2022 weer verder gegroeid. In de maand mei alleen al kwam er bijvoorbeeld zo goed als 6,5 miljard euro aan spaartegoed bij. In mei 2021 was dat bedrag nog 5 miljard euro. Het totaalbedrag aan spaargeld staat nu op bijna 420 miljard euro. Dat blijkt eveneens uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

"Banken stimuleren door reclamecampagnes ook dat mensen hun vakantiegeld op een spaarrekening zetten", zegt Gabriëlla Bettonville van kennis- en adviescentrum Nibud. "En dat is prima. Maar het is ook zo dat veel mensen hun vakantiegeld hard nodig hebben om schulden af te lossen of roodstand weg te werken."