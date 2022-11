Uitgelicht: Dit vinden jullie van het opschroeven van voedselhulp in Nederland

Gebruiker Veluwsbrein zegt:



"Het lijkt erop dat er in Nederland een behoorlijke scheefgroei is ontstaan. Ik prijs me zeer gelukkig om zonder zorgen mijn boodschappen te kunnen doen, maar het blijkt maar weer dat dit voor veel mensen in dit zo ontzettend welvarende land niet (meer) vanzelfsprekend is. Hoog tijd voor een flinke herziening van ons hele financiële systeem. Bij sommige mensen kan het niet op, terwijl in andere gezinnen kinderen met een lege maag naar school worden gestuurd. Ik weiger te geloven dat dit altijd te wijten is aan het niet verstandig met geld omgaan zoals soms wordt gesuggereerd. Je zult maar pech hebben in het leven vanwege gezondheid of iets dergelijks. Een beetje compassie zou ons niet misstaan."



Gebruiker Frank_Pieter zegt:



"Heel goed dat het gebeurt en dat mensen worden geholpen.



In- en intriest dat het moet in ons extreem rijke land.