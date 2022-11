Burn-out op het werk: hoe ga je daarmee om?

Burn-out is beroepsziekte nummer één. De aanloop is lang en als mensen eenmaal opgebrand zijn, kost het herstel maanden, zo niet langer. Werkgevers hebben vanuit de Arbowet de plicht om psychosociale problemen te voorkomen. Toch gebeurt dat volgens experts nog te weinig.

Wilmar Schaufeli, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, ziet dat werkgevers en werknemers elkaar vaak de schuld geven van een burn-out. "De oorzaken liggen niet alleen in het werk, maar ook in de manier waarop iemand daarmee omgaat. Mensen die gevoelig zijn voor stress, een lage eigenwaarde hebben, problemen uit de weg gaan of zich snel slachtoffer voelen, zijn kwetsbaarder voor stress en overspannenheid."