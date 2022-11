Uitgelicht: Dit vinden jullie van de adoptiemogelijkheid voor wensouders

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit vinden jullie van de keuze van het kabinet om wensouders toch niet uit te sluiten van adoptie.

Gebruiker Republiek_der_Nederlanden zegt:

"De belangen van wensouders moeten niet voorop staan, maar die van het kind. Ongewenst kinderloos zijn is moeilijk, maar te overkomen. Een kind weg rukken van wortels en cultuur, en diens belang op 2de plaats zetten is geen altruïsme/menslievendheid. Wetende dat hier zeer vaak mensenhandel echter zit. Ontvoering, gedwongen afstaan, babyfarms, dit is niet te controleren in het buitenland.

Ondertussen hebben we hier een tekort aan pleegouders en kan groeiende groep eenouder gezinnen hulp gebruiken bij opvoeden. Snap dat het anders is, maar een kind is gewoon niet iets dat je kan bestellen aan de andere kant van de wereld. We moeten echt stoppen met adopties buiten West-Europa."

Gebruiker M_S_M zegt:

"Mijn vrouw en ik zijn ongewenst kinderloos. 15 jaar geleden waren we bezig met adoptie, maar het voelde helemaal niet goed. We zijn vrijwilligerswerk gaan doen met kinderen en dat heeft ons zoveel voldoening gegeven. Daar kregen we ook zoveel voor terug, dat maakt(e) ons gelukkig en blij. Ons leven is 'anders' dan wat misschien de norm is, maar daarom niet minder betekenisvol. En het leven is nu eenmaal niet maakbaar... Adoptie is en blijft ingewikkeld. Niet alleen vanwege de misstanden, maar veel adoptiekinderen krijgen identiteitsproblemen. Alleen als het echt niet anders kan zou ik adoptie mogelijk maken. Maar dan bij voorkeur in het eigen land, zo dichtbij de eigen cultuur en taal."

Gebruiker Macim zegt:

"De organisaties hebben gelijk. Ondanks dat een adoptiekind het in de meeste gevallen heel goed zal hebben in het adoptiegezin, staat het belang van het kind niet voorop wanneer de reden is 'wensouders niet willen uitsluiten'. Wensouders zijn volwassenen. Daarvan mag je toch verwachten dat ze met een teleurstelling om kunnen gaan. Kinderen krijgen is nou eenmaal niet vanzelfsprekend."

Gebruiker Andre_Bense zegt:

"Er zijn in Nederland talloze kinderen die ouders nodig hebben.



Zodra die er niet zijn, mag je verder kijken. Stop met dat kinderen importeren alsof het pokemon kaarten zijn."