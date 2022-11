Jullie vraag beantwoord: kan Biden het Huis nog winnen?

In het Huis van Afgevaardigden moeten nog 20 zetels vergeven worden, in totaal telt het Huis 435 zetels. De Republikeinen staan momenteel op 211 zetels en hebben nog 7 stoeltjes nodig voor een meerderheid. De Democraten van Biden staan op 204 en hebben er nog 14 nodig.

Joe Biden zelf denkt niet dat de Democraten in het Huis nog een meerderheid gaan behalen. "Het lijkt te hoog gegrepen", stelde hij in gesprek met journalisten. Als de Democraten de controle over het huis verliezen, zal het in de resterende twee jaar van zijn presidentstermijn veel moeilijker worden om wetsvoorstellen door te voeren.