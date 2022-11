Uitgelicht: Dit vinden jullie van het afscheid nemen van Zwarte Piet

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit vinden jullie van het afscheid nemen van bekende tradities, zoals Zwarte Piet.

Gebruiker Marijke_Nol zegt:

"Uiteindelijk gaat het hier om een zeer kleine, cosmetische wijziging. Ik denk dat mensen vooral moeite hebben met het gevoel dat anderen iets voor hen bepalen. Ook al doet die verandering er eigenlijk niet toe."

"Het is hetzelfde gevoel als wanneer er iets op je werk verandert zonder dat jou iets gevraagd is. Ook al is dat een verandering die het voor veel mensen beter maakt (en waar de rest geen last van heeft)."

"Emoties zijn niet altijd logisch. Het gaat dan ook tijd nodig hebben. Misschien is er een generatie die zich wel altijd gepasseerd gaat blijven voelen."

"Maar wanneer de kinderen van nu groot zijn, gaan ze zich de roetpieten herinneren en hun kinderen gaan niet anders willen. Zo gaat dat met tradities."

"Ik hoop dat degenen die nu het hardst roepen dat het een kinderfeest is zich aan hun eigen woorden houden en het niet verpesten omdat zij een paar roetvegen niet zwart genoeg vinden. De magie van Sinterklaas wordt er voor de kinderen echt niet minder op."

Gebruiker Arjan_Mens zegt:

"Ik geloof ook dat het voor kinderen niets uitmaakt of pieten zwart, geel of blauw zijn. Maar ik kan uit eigen ervaring vertellen dat kinderen het absoluut merken en dat het hen shockeert wanneer er schreeuwende demonstranten bij een intocht staan."

"De discussie in Nederland wordt helaas al jaren gevoerd door de schreeuwers aan beide zijden die de boel ophitsen. Als we deze mensen wat minder een podium bieden, valt het in werkelijkheid allemaal best mee, denk ik, en zijn de meeste mensen prima bereid om rekening te houden met elkaar."

Gebruiker Krantenkoppie reageert:

"Goed artikel dit. Ook kunst is dan een prima graadmeter. Dat is te zien aan stromingen die elkaar opvolgen. Verandering is er, doordat we altijd in beweging zijn. Als in een rad komen steeds zaken weer boven, maar steeds anders."

"Om even te kijken naar populaire zaken: kleuren in de mode veranderen, maar komen weer terug met een veranderd spectrum. In popmuziek is ook een wiel waarbij stromingen dan weer wel, dan weer niet boven komen drijven. Dan valt er ook een verandering te bespeuren. Een ander tempo en een ander timbre. Een mooie zin die het artikel afsluit: 'De kracht van traditie is dat de kern altijd overeind blijft.'"