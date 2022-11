Jullie vraag beantwoord: wat zegt je BMI?

Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je zaterdag af wat je BMI over jouw gezondheid zegt. Hier lees je wat het inhoudt.

"BMI staat voor Body Mass Index", vertelde huisarts en leefstijldeskundige Jacqui van Kemenade eerder aan NU.nl. "Het laat zien of je een gezond gewicht hebt ten opzichte van je lichaamslengte. Je BMI wordt berekend met een formule: je lichaamsgewicht gedeeld door je lichaamslengte in het kwadraat. Weeg je bijvoorbeeld 65 kilo en heb je een lengte van 1,69 meter, dan is je BMI: 65/1,69² = 22.75."

Maar zegt ons gewicht niet genoeg over overgewicht en gezondheid? "Gewicht zegt veel, maar lang niet alles", aldus van Kemenade. "Het hangt er ook vanaf hoe lang iemand is. Vandaar dat we ook de BMI meten. Bij een gezond gewicht heb je een BMI tussen 18 en 25. Onder de 18 is ondergewicht, boven 25 is overgewicht en een BMI van 30 of hoger geldt als obesitas."

Toch zegt BMI niet alles. Van Kemenade benadrukt dat het gaat om hoe het vet is verdeeld. "Denk maar aan Arnold Schwarzenegger. Die woog 104 kilo bij een lichaamslengte van 1,86 meter. Als je zijn BMI zou berekenen, kom je op een getal van 30. Overgewicht dus. Toch was hij niet te dik. Zijn vetpercentage was namelijk heel laag: 7 procent. Dat komt door zijn spiermassa. Spieren zijn zwaarder dan vet, dus dat zorgt voor een hoog BMI."