Uitgelicht: Dit vinden jullie van de Zwarte Pieten in Emmen

"Zwarte piet zal uiteindelijk uit het straatbeeld verdwijnen.



Zo vreemd is dat niet, culturele verschijningsvormen zijn nu eenmaal aan verandering onderhevig, daar is altijd al sprake van geweest.



Jaarlijkse onderzoeken wijzen bovendien telkens opnieuw uit dat het draagvlak voor zwarte piet afneemt. Dit is niet iets waar je emotioneel over hoeft op te winden. Zoals ik al schreef, veranderingen zijn van alle tijden; ook tradities zijn aan veranderingen onderhevig.



Kortom, je hier druk over maken is onzinnig, want kinderen hebben hier totaal geen moeite mee. Het is derhalve dus nog steeds een prima kinderfeestje.



Het betreft bovendien een drogreden dat het sinterklaasfeest alleen 'gezellig' kan zijn als sprake is van louter zwart geschminkte pieten, want mate van gezelligheid fundeert niet op uiterlijkheden.



Dan rest mij iedereen straks een fijn Sinterklaasfeest te wensen, over enkele jaren, hoor je hier vrijwel niemand meer over, dan is zwarte-piet een rariteit."