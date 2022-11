Uitgelicht: Dit vinden jullie van onze afhankelijkheid van gas uit Qatar

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit vinden jullie van het feit dat we sinds de Oekraïne-oorlog opeens ontzettend afhankelijk zijn van vloeibaar gas uit Qatar.

Gebruiker Sjonge zegt:

"Ik begrijp het verschil niet tussen afhankelijk van Rusland en afhankelijk van Qatar. Als het om principes gaat of afhankelijkheid is er volgens mij geen verschil. Het enige verschil wat ik kan ontdekken is de prijs. Die is flink hoger."

Gebruiker Kannietwaarzijn zegt:

"Europa heeft de keuze gemaakt om sancties op te leggen aan Rusland. Deze sancties hebben niet het effect dat men voor ogen had. Rusland heeft een andere afzetmarkt en door de verhoging van de prijzen verdienen zij meer geld door minder fossiele brandstof te produceren.We hebben eigen gasvelden die we om diverse redenen niet voor onszelf kunnen gebruiken dus hebben we andere landen zoals Qatar simpelweg nodig.

En dit allemaal omdat een aantal lieden dit als een mooie kans zagen om de energietransitie er doorheen te krijgen, ongeacht de gevolgen.



Waar staan we nu? We moeten lng Terminals bouwen, we zijn afhankelijk van andere landen met ook niet een hele goede reputatie. Er is minder gas beschikbaar wat er voor zorgt dat de prijs omhoog gaat. En onder aan de streep hebben we een infrastructuur dat niet gebouwd is om alles op elektriciteit te doen. Daar komt bovenop dat we nu al fossiele brandstof gebruiken om stroom te produceren. We zijn lekker bezig."

Gebruiker X__S zegt:

"Schending van mensenrechten wordt natuurlijk alleen maar afgekeurd wanneer het binnen Europa gebeurt. Buiten Europa is het gewoon een vervelend detail waar we vooral niet te lang bij stil moeten staan, want stel je voor dat je een potje voetbal verpest. Treurig om te zien hoe selectief verontwaardigd we hier in Europa zijn."

Gebruiker Thomas_Olsthoorn zegt:

"Heeft de EU nou werkelijk niks geleerd van het hele gedoe met Rusland?!

Het gaat erom dat je jezelf niet afhankeljjk maakt van een land. En zeker niet een land waar 1 iemand alle macht heeft. Want mensen zijn grillig,en als meneer een keer een slechte dag heeft kan hij zomaar beslissen om de gaskraan dicht te draaien.

Ik begrijp ook wel dat europa voolopig niet 100% van het gasinfuus af kan. Maar ik zou als Nederland veel meer investeren in engergie van eigwn bodem. Uiteindelijk levert dat je veel meer winst op. Dat korte termijn denken van ons kabjnet nekt je op gegeven moment."