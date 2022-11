Jullie vraag beantwoord: hoe werkt het Deense immigratiemodel?

Op ons reactieplatform NUjij zien we bij elk artikel over migratie of migranten opmerkingen over 'het Deense model'. Hoe dat model precies werkt, leggen we hier uit.

Denemarken is, net als de andere EU-lidstaten, gebonden aan het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties en de internationale mensenrechtenverdragen. Maar het land is, net als Ierland, niet gebonden aan EU-richtlijnen rond asielprocedures vanwege een zogenoemde opt-out. Die geeft de landen de mogelijkheid om van de richtlijnen af te wijken. Asielzoekers krijgen bij aankomst de vraag of ze contant geld of andere waardevolle bezittingen bij zich hebben met een waarde van meer dan 10.000 Deense kroon (zo'n 1.344 euro). Als dat het geval is, legt de Deense immigratiedienst beslag op het vermogen. Op die manier betaalt de asielzoeker mee aan de kosten van de opvang. Denemarken heeft verschillende soorten opvangcentra voor asielzoekers. Die zijn vooral gericht op het terugsturen van asielzoekers. Mensen van wie het asielverzoek is afgewezen, belanden in sobere terugkeercentra van waaruit ze het land moeten verlaten. Wie wél als vluchteling wordt aangemerkt en mag blijven, komt in een lange procedure terecht tot hij statushouder is en zelfstandig ergens mag wonen. Hij loopt nog wel het risico om in de eerste tien jaar alsnog te worden teruggestuurd. Zie ook VVD wil aantal asielaanvragen beperken, maar veel opties zijn er niet

