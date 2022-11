Jullie vraag beantwoord: is een ei gezond?

Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je woensdag af of een ei gezond is. Zo zit dat.

Bodybuilder Olivier Richters vertelde een keer in Jinek dat hij wel tien eieren per dag eet. "Dat is echt veel. Dat kan bijdragen aan hoger cholesterol", waarschuwt Iris Groenenberg van het Voedingscentrum. "Voor alle voedingsmiddelen die in principe gezond zijn geldt: neem er niet te veel van en blijf variëren."

Als je dus niet te veel eieren eet, past ei gewoon in een gezond voedingspatroon. Er zit namelijk genoeg goeds in: vitamine B12 en D en mineralen als fosfor en seleen. "En het is natuurlijk een bron van eiwit. Je kunt eieren dus prima gebruiken als vervanger voor vlees in je maaltijd", zegt Groenenberg.

Diëtist Henja Keur beaamt dat. "Ook wat betreft voedingswaarde zit je veilig; er zitten maar 70 calorieën in. Het is zonde om bijvoorbeeld het eigeel niet op te eten omdat daar de meeste calorieën in zitten. Het eigeel bevat juist veel vitaminen en mineralen."