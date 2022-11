Uitgelicht: Dit vinden jullie van achterblijven kennis hartziekten vrouwen

Elke dag kun je rond de lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit vinden jullie van het feit dat kennis over hartziekten bij vrouwen met een migratieachtergrond achterblijft.

Gebruiker Johe zegt:

"De onderzoekster trekt een conclusie uit haar onderzoek. Ze komt ook met een mogelijke verklaring en met een advies voor een betere aanpak.

Veel reageerders schieten meteen in de verdediging, leggen de 'schuld' meteen bij de mensen die last hebben van het probleem (i.c. vrouwen met migratieachtergrond). Die reageerders zien dit onderzoek als een soort aanval op hun 'witheid', hetgeen natuurlijk onzin is. Het is een pleidooi om onderzoeken inclusiever te maken.

Maar dat woord (inclusief) is jammer genoeg als een rode lap voor veel mensen: ze gebruiken hun verstand niet meer en worden alleen nog maar boos. Het lijkt alsof vrouwen met een migratieachtergrond nu opeens veel meer aandacht krijgen dan zijzelf. En dat vinden ze niet eerlijk, want ook zij worden ziek, en die ziekte wordt soms ook niet herkend door de doktoren.

Dat onderzoek levert wellicht ook de 'witte man' het een en ander op. We kennen daardoor meer symptomen van bijv. hartziektes die ook bij die groep kunnen voorkomen."

Gebruiker lojat zegt:

Ik wil graag wat nuance aanbrengen omdat hier nu de suggestie wordt gewekt dat op mannen wordt getest omdat dat de norm voor de hele bevolking is. Er zijn goede wetenschappelijke redenen om alleen mannen te testen. Er is minder variatie in tijd in hormoonniveaus en geen risico indien een proefpersoon (ongepland) zwanger is.

Daarnaast is onderzoek in een homogene groep het beste om variatie onderling laag te houden en dus statistisch makkelijker conclusies te kunnen trekken. Hoe meer variatie in personen, hoe groter de groep moet zijn om bijwerkingen of positief effect aan te tonen. Vanuit historisch perspectief zijn we juist altijd meer bereid geweest risico's te nemen op mannen met medicijnonderzoek."

Gebruiker Ik57 zegt:

"Zelf hartpatient na infarct, waarbij de symptomen zo niet op een klassiek infarct leken. Als blanke vrouw zou ik willen dat er voor elke vrouw op dat gebied meer aandacht was, in ieder geval moet iedereen weten dat je met vreemde klachten die totaal niets met je hart van doen lijken te hebben toch een infarct kunt hebben en niet als zoveel artsen vertrouwen op het hartfilmpje want die was elke keer prima. Wanneer de vernauwing aan de achterkant zit zie je geen afwijking bij ecg. Pas bij fietstest of hartcatheterisatie wordt dit zichtbaar.

Niet serieus genomen worden kan betekenen dat je leven hier stopt ( onnodig)."