Jullie vraag beantwoord: zo probeerden Republikeinen midterms te kapen

Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je in groten getale af hoe het zat met Republikeinse pogingen om de parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten op slinkse wijze te kapen. Zo zit dat.

Dat begon met een oproep van voormalig Trump-adviseur Steve Bannon. Hij riep zijn aanhangers in een podcast op om zich massaal aan te melden als vrijwilligers bij stembureaus, bij voorkeur in wijken waar overwegend Democratisch wordt gestemd.

"We gaan de verkiezingen terugwinnen, dorp na dorp, wijk na wijk. En ze kunnen ons niet stoppen", zei Bannon. Na zijn oproep schoot het aantal Republikeinen dat stembeambte wilde worden omhoog.

De stemmentellers worden voorafgaand aan de midterms door de Republikeinen geïnstrueerd over hoe ze zo veel mogelijk twijfel kunnen zaaien over de geldigheid van stemmen. Bijvoorbeeld door identiteitsbewijzen van kiezers in twijfel te trekken of de werking van stemmachines ter discussie te stellen. Al deze meldingen worden verzameld, zodat ze later als 'bewijs' voor verkiezingsfraude kunnen worden aangevoerd.

Naast stemvrijwilligers rekruteert de partij advocaten om dit bewijs aan te voeren in rechtszaken, ontdekte Politico. "Het wordt werkelijk waar een leger", zei de integriteitsdirecteur van de Republikeinen in de staat Michigan.

En dat leger bestaat uit meer dan alleen vrijwilligers op stembureaus en advocaten. Ook op leidinggevende posities binnen stembureaus proberen de Republikeinen hun mensen naar voren te schuiven. "Dat zijn in de meeste gevallen gekozen functies", legt Amerikadeskundige Victor Vlam uit.

"Maar het komt voor dat er maar één kandidaat is, omdat het sowieso moeilijk is om er mensen voor te vinden. Dus als één Republikein zich voor zo'n functie beschikbaar stelt, krijgt diegene die waarschijnlijk ook."

Republikeinen azen op sleutelposities

Tot slot proberen de Republikeinen sleutelposities binnen de staten te verwerven. Een belangrijke functie is bijvoorbeeld die van secretary of state. Die persoon is over het algemeen - de precieze functie verschilt van staat tot staat - verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. "Die kunnen bijvoorbeeld barrières opwerpen waardoor het voor sommige mensen moeilijker wordt om te stemmen", zegt Vlam. Ook kan hij of zij een onderzoek naar stemfraude instellen of zelfs een hertelling laten uitvoeren.