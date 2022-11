Uitgelicht: Dit vinden jullie van het stijgen van de AOW-leeftijd

"Men gaat er blijkbaar vanuit dat we na ons pensioen nog 21 jaar leven. Helaas zie ik in mijn omgeving dat dat lang niet iedereen gegeven is.

Ik zit zelf in de categorie zware beroepen en merk met mijn 57 jaar dat het tempo van het werk en mijn lichaam al langzaam achteruit gaan.... hoe zal dat zijn als ik 68 ben? Ik vrees dat ik rond mijn 64e meer kost dan dat het de werkgever oplevert.

Bovendien heb ik tegen die tijd 52 jaar gewerkt en dan is de beloning dat je op je 68e mag stoppen?"