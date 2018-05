Estlands bedrijf Taxify haalt 1 miljard dollar op bij financieringsronde

Het bedrijf werd in 2013 opgericht door de toen negentienjarige Est Markus Villig en is actief in 25 landen. Het aantal ritten is in het afgelopen jaar vertienvoudigd.

Het nieuwe kapitaal komt onder meer van de Duitse autobouwer Daimler en de Chinese taxi-app en Uber-concurrent DiDi Chuxing. Deze bedrijven krijgen in ruil voor in totaal 175 miljoen dollar een belang in het bedrijf.

Villig voorziet nu al de behoefte aan meer geld om de groei bij te kunnen benen en de concurrentie met andere taxi-apps aan te kunnen. ''Dat kan via een beursgang zijn, maar ook via een private investeringsronde."