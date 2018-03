Wijsman en Nijenhuis mogen naar WK sprint

Eerder deze maand had de commissie al drie mannen en twee vrouwen aangewezen. Voor zowel mannen als vrouwen heeft Nederland vier startplaatsen. De vierde startplaats bij de vrouwen wordt ingevuld door Yvonne Leever of Wieteke Cramer. De beslissing daarover valt pas een week voor de WK sprint.

Bij de wereldbeker in Salt Lake City wordt namelijk een fictief klassement opgemaakt over twee keer 500 en twee keer 1000 meter. De beste van de twee mag een week later in Canada aan de start verschijnen.

Jong en jonger

Jacques de Koning, winnaar van drie afstanden maar toch tweede in de eindstand, mag van de commissie topsport meedoen in Salt Lake. Hij is daardoor ook reserve bij het WK. De jonge DSB-rijder (21) moest zondag op de 1000 meter buigen voor de nog jongere (18) TVM-er Nijenhuis.

Gediskwalificeerd

Wijsman werd zaterdag op de 500 meter na twee valse starts gediskwalificeerd. Door haar drie afstandszeges in het vervolg maakte ze echter voldoende indruk op de keuzeheren. Annamarie Thomas trok zich zaterdag al na één afstand terug wegens een teruggekeerde liesblessure, die mogelijk ook haar deelname aan het EK dwarsboomt. Dat toernooi begint vrijdag in Heerenveen.

Sandra 't Hart is voor dat toernooi eerste reserve. Behalve Thomas heeft ook Barbara de Loor nog geen zekerheid over haar deelname in Thialf. De DSB-schaatsster heeft nog last van een rugblessure en moet uiterlijk dinsdag aangeven of ze wedstrijdfit is.

De selectie voor de WK sprint:

Mannen: Gerard van Velde, Erben Wennemars, Jan Bos, Beorn Nijenhuis.

Vrouwen: Marianne Timmer, Andrea Nuyt, Marieke Wijsman, Yvonne Leever/Wieteke Cramer.

De selectie voor de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City:

Mannen:Van Velde, Wennemars, Bos, Nijenhuis, Jacques de Koning.

Vrouwen:Nuyt, Timmer, Wijsman, Leever, Cramer.