Champ Car kampioen Bourdais test Toro Rosso

In de Verenigde Staten is Sebastien Bourdais al enkele jaren onaantastbaar, maar dat leverde de Fransman gek genoeg nog geen kans op in de Formule 1. In 2003 testte hij wel even voor Renault, maar toen hij teambaas Flavio Briatore als persoonlijke manager afwees, sloten de deuren van de F1 zich voor Bourdais. Maar dankzij Gerhard Berger krijgt de drievoudige Champ Car kampioen nu toch eens de kans om zijn talent in een F1-wagen te tonen, ook al is het maar een Toro Rosso.

Bourdais hoeft niet enkel Berger te bedanken voor deze kans, maar ook zijn werkgever Paul Newman. De kans dat Bourdais in 2007 ook echt debuteert in de F1 is vrijwel onbestaand. Toro Rosso beschikt nog wel over twee lege zitjes, maar Bourdais verlengde zijn contract bij het Newman Haas team reeds.

Andretti test Honda

Bourdais is niet de enige rijder die deze week de grote plas oversteekt voor een F1-test. Ook Marco Andretti, kleinzoon van ex-wereldkampioen Mario, en rijzende ster in het Amerikaanse IRL kampioenschap mag testen in Jerez. Hij krijgt zijn eerste F1-test cadeau van Honda.