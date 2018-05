Geflatteerde zege Feyenoord

Voor Charisteas was het zijn eerste treffer voor Feyenoord in De Kuip. Eerder had de Griekse spits alleen bij Roda JC gescoord voor zijn nieuwe club. Santi Kolk maakte zondag de Haagse treffer in de laatste minuut.

Feyenoord heeft zondag een even hectische als historische week afgesloten met de 3-1 zege. De Rotterdamse ploeg versloeg hekkensluiter ADO Den Haag met 3-1, mede dankzij een omstreden openingstreffer van Nicky Hofs. Van goed voetbal was in De Kuip geen sprake.

Koeman

Het positieve resultaat van de thuiswedstrijd zondag tegen ADO Den Haag (3-1) stemde Erwin Koeman tevreden. "Maar over het vertoonde spel ben ik uiteraard niet te spreken", gaf de coach van Feyenoord ruiterlijk toe. Volgens Koeman had zijn ploeg niet al te slim gespeeld.

"We waren te onrustig en we brachten elkaar te veel in de problemen. Bovendien speelden we Joonas Kolkka veel te weinig aan. Hij was zijn tegenstander Tininho verreweg de baas. Daar moet je als team dan gebruik van maken. Dat besef, dat tactisch inzicht ontbrak echter. Daar hebben we dit seizoen wel vaker last van."

Koeman was blij met de eerste treffer van zijn aanvalsleider Angelos Charisteas in De Kuip. "Het was weliswaar uit een strafschop, maar dat maakt niet uit. Hij durfde in elk geval de verantwoording op zich te nemen. Mijn aanvoerder Theo Lucius is de eerste man, maar hij heeft altijd oog voor anderen. Nu gunde hij Angelos die strafschop. Een mooi gebaar, maar zo hoort het ook."

Op sportief gebied vroeg na vrijdagavond, toen voorzitter Van den Herik zijn onvermijdelijke afscheid kenbaar maakte, de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag eindelijk alle aandacht. Het duel met de hekkensluiter zou voor de Rotterdamse ploeg een 'makkie' moeten zijn. Maar zoals Koeman de afgelopen maanden al meer dan eens opmerkte: voor het grillige Feyenoord bestaan dit seizoen geen gemakkelijke wedstrijden.

Knoeiwerk

Dat bleek eens te meer zondag in een opvallend rustige Kuip waarin alleen nog de Haagse fans plagerige liedjes over Van den Herik zongen. Feyenoord, met middenvelder Danny Buijs terug van een schorsing, leverde ouderwets knoeiwerk af. De thuisploeg speelde in een veel te laag tempo, verloor te veel persoonlijke duels en viel zonder overtuiging en overzicht aan. Alleen Buijs (twee keer) en verdediger André Bahia waren voor de rust gevaarlijk.

ADO was in de eerste helft zeker niet de mindere van Feyenoord. De beste kansen waren ook voor de brigade van interim-coach Lex Schoenmaker, nog altijd topscorer van Feyenoord in Europees verband. Santi Kolk schoot op de lat en doelman Henk Timmer moest zich diverse keren moeizaam strekken om andere afstandschoten af te weren.

Na de rust, met de eindelijk herstelde Ron Vlaar voor de opnieuw veel te gemakzuchtige Bahia, kwam Feyenoord dubieus op voorsprong. De grensrechter kende de thuisclub een doelpunt toe, nadat Richard Knopper op de doellijn een indraaibal van Nicky Hofs had weggekopt. De felle Haagse protesten haalden niets uit.

Met een fraaie kopbal uit een voorzet van Joonas Kolkka verdubbelde Jonanthan de Guzman de Rotterdamse marge (2-0). Uit een strafschop maakte Angelos Charisteas in de slotfase zijn eerste doelpunt in De Kuip voor zijn nieuwe club. Via verdediger Serginho Greene bepaalde ADO-spits Santi Kolk de eindstand op 3-1.