Waterreus naar AZ

Door blessures van Joey Didulica en Khalid Sinouh heeft de formatie van coach Louis van Gaal een keepersprobleem.

Waterreus stond voor het laatst bij Glasgow Rangers onder contract. De Limburger maakte zijn debuut in het betaald voetbal in het seizoen 1992-1993 bij Roda JC. Na twee jaar vertrok hij naar PSV, waar hij tien seizoenen onder contract stond. Via Manchester City belandde hij in Schotland, waar hij aan het einde van afgelopen seizoen vertrok.

Ervaring

Manager Marcel Brands was maandag blij met de komst van de 36-jarige routinier. "We zijn blij dat we op zo'n korte termijn zo'n ervaren keeper hebben vastgelegd. Hiermee hebben we een urgent probleem opgelost." Volgens Brands is de kans groot dat Waterreus, die maandag werd getest en fit bevonden, zondag in de topper tegen Ajax zijn debuut maakt. Dat zou dan direct zijn 400e competitieduel als profvoetballer worden.

Reglementen

AZ moest volgens de reglementen van de KNVB de doelman een contract geven tot juni 2007. Waterreus zelf gaf eerder al aan dat hij in mogelijk begin volgend jaar naar de Verenigde Staten vertrekt om daar te gaan spelen.