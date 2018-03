Uytdehaage sportman, Van de Leur sportvrouw van het jaar

Uytdehaage kreeg de Jaap Eden Trofee uitgereikt door voetbaltrainer Guus Hiddink, succesvol met het Koreaanse elftal tijdens het laatste WK. De schaatser die Europees en wereldkampioen werd en bovendien twee gouden medailles veroverde bij de Olympische Winterspelen in Salt Lake City had concurrentie van zwemmer Pieter van den Hoogenband en collega-schaatser Gerard van Velde.

Uytdehaage vond de prestaties van zijn concurrenten geweldig, gunde Van Velde alles, maar hoopte wel dat hijzelf dit jaar de Jaap Eden zou krijgen. "Want ik zou niet hebben geweten wat ik er méér voor had moeten doen", zei de schaatser, die een blanco speechbrief in de binnenzak had, maar hij liet het bij een uitgebreid bedankje aan allen die hem hadden geholpen en gesteund.

Uytdehaage feestte niet mee in de RAI, want hij voelde zich verplicht vroeg naar huis te gaan, omdat hij komend weekeinde wil schitteren in de NK allround.

Verona van de Leur

Verona van de Leur liet langeafstandzwemster Edith van Dijk en schaatsster Gretha Smit achter zich. De onderscheiding viel haar ten deel als beste turnster van Nederland aller tijden. Zij is nog niet eens 17 jaar. Van de Leur won zilver met het landenteam en medailles bij EK en WK. Zij is de hoop van Oranje bij de volgende Olympische Spelen, in Athene.

Van de Leur won ook de Jaap Eden met het nationale vijftal turnsters. Zij lieten Feyenoord (UEFA Cup gewonnen), tafeltennisploeg De Treffers (Europa Cup) en de mannenhockeyploeg (Champions Trophy) achter zich.

Drievoudig olympisch zwemkampioene Inge de Bruijn reikte de trofee van de sportploeg uit. Zij was net terug van drie maanden trainen in de VS ("na een lange breek die ik erg nodig had") en gaat tijdens haar verblijf in Nederland bij trainer Hans Elzerman in het Sloterparkbad door met de voorbereiding op de WK in Barcelona en wereldbekerwedstrijden. Daarna richt De Bruijn zich op Athene 2004. "Ik ben al goed op de weg terug naar de top", zei zij op grond van één wedstrijd met goede tijden in Beaverton.

Ester Vergeer

Rolstoeltennisster Ester Vergeer won in haar sportloopbaan alle wedstrijden waaraan ze deelnam; wereldtitels en grandslams. Een trofee had zij nog niet: Jaap Eden. Ze zei trots te zijn de eerste gehandicapte sporter te zijn die ermee werd onderscheiden. Paralympisch kampioene Marjorie van de Bunt en de zitvolleybalploeg hadden het nakijken. De verkiezing van de jaarprijzen waren voorbereid door de Nederlandse sportpers. De sporters kozen zelf de laureaten.