Deense handbalsters grijpen EK-titel

Denemarken en Frankrijk waren in de voorronde tegenstander van de Nederlandse vrouwenploeg. Oranje opende het toernooi met een klein verlies (24-25) tegen de Franse ploeg. Van Denemarken werd in de laatste groepswedstrijd met vier doelpunten verschil (23-27) verloren.

De Nederlandse ploeg werd op de laatste dag van het EK in Aarhus gekoppeld aan Tsjechië in de kwalificatiewedstrijd voor het WK, begin december in Kroatië. De Tsjechische ploeg eindigde als achtste op het EK. Het verloor van Roemenië (17-19) in de strijd om de zevende plaats. Nederland speelt in mei eerst thuis.

De Deense ploeg werd door de Europese titel als eerste land, na gastland Griekenland, zeker van een olympisch startbewijs in Athene . De tweevoudig olympisch kampioen zette alle acht wedstrijden op het EK in winst om. De Noorse ploeg was voor de derde keer opponent van Denemarken in een EK-finale. In 1998 won Noorwegen, de nummer twee van de wereld, twee jaar eerder de Deense ploeg.

Danish Dynamite

In Aarhus gaf het karakter van de Deense ploeg, bijgenaamd Danish Dynamite, de doorslag. Voor 4500 uitzinnige fans in de uitverkochte Aarhus Arena namen de Deense vrouwen een voorsprong van vier doelpunten, 13-9.

De Noorse ploeg vocht sterk terug en een kwartier voor het einde leidden de Noren met 18-17. Door vier doelpunten op rij van Daugaard, topscorer met zeven treffers, nam Denemarken definitief afstand.