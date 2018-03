Voetballers ontzet door dropping-drama

Een door de club georganiseerde dropping eindigde in een drama toen een 15-jarig lid van de club door een inwoner van Alphen werd aangereden. Hij raakte zwaargewond. De Alphenaar (33) vermoedde dat de jongen een inbreker of stroper was. De politie heeft hem ingesloten op verdenking van poging tot doodslag danwel zware mishandeling.

Op de vlucht

De jongen, keeper van het B1-elftal, was volgens de politie waarschijnlijk met drie kameraden op privé-terrein terechtgekomen. De gealarmeerde Alphenaar ging met drie vrienden in jeeps op zoek naar de indringers. Die sloegen op de vlucht. De 15-jarige kwam ten val en werd door een jeep aangereden. Hij ligt met een gebroken rug en letsel aan armen en benen in een ziekenhuis in Tilburg.

De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie hoopt dan ook uitsluitsel te kunnen geven wat er precies is voorgevallen. Zij was zondagmiddag nog druk bezig met het horen van de organisatoren van de dropping en de deelnemers, aldus een woordvoerder.

Verschrikkelijk mishandeld

"Het was een verschrikkelijk einde van een avond die prachtig begon", zegt jeugdvoorzitter Uijens. In totaal gingen 227 jeugdleden tussen de 6 en 18 jaar met de dropping mee. Volgens de clubbestuurder is de jongen op een verschrikkelijke manier mishandeld. "Ze hebben hem aangereden en toen hij op de grond lag ook nog met een zaklamp geslagen. Hij was weerloos. Daarna hebben ze hem bedreigd. Hij moest tegen de politie zeggen dat hij tegen een boom was gelopen, anders zouden ze hem wat aandoen."

Illegale jagers

Met de A- en B-jeugd van de vereniging is zaterdagmiddag uitgebreid gesproken. De deelnemers aan de dropping kunnen een beroep doen op Slachtofferhulp. Zondagmorgen is weer gewoon gevoetbald. In het gebied waar de dropping werd gehouden wordt veel gestroopt. De politie en jachtopzieners houden geregeld illegale jagers aan in de bossen tussen Alphen, Riel en Chaam.