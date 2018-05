Freire klopt Boonen

"Toen hij naar Rabobank kwam, dachten velen dat Freire er vaak met zijn gedachten niet bij was", sprak de coureur uit Castelldefels. "Maar hij leek juist afwezig, omdat hij aan het piekeren was over de koers. Wat hij voorspelt, gebeurt ook vaak. Hij lijkt wel op Nostradamus."

Bij het ontbijt in Beauvais had de kopman van Rabobank echter niet hardop uitgesproken dat hij de rit zou winnen. Maar iedereen was er wel van overtuigd dat Freire in topvorm was. "Ik wist dat Oscar goed was", sprak ploegleider Erik Breukink. "Hij had zich een paar keer vergist door in de sprint te lang te wachten. Nu nam hij zelf het initiatief en liet-ie meteen zien een grote klasbak te zijn. Hij wint niet zoveel als Boonen, maar pakt toch veel mooie overwinningen."

Freire

Aanvankelijk leek de tandem Flecha-Freire nog stuk te gaan, toen de Spanjaarden elkaar in de hectische slotfase kwijtraakten. Op ruim anderhalve kilometer van de eindstreep vond de helper zijn kopman alsnog. "Op 700 meter van de finish haalde ik Freire in en riep ik: 'Let's go'. Ik reed zo hard als ik kon, waarna Freire op 300 meter van de streep de sprint inzette."

Terwijl Flecha zich na gedane arbeid liet afzakken, kon hij vanaf eerste rang genieten van de demonstratie die zijn landgenoot op de Boulevard Yves Guillou tentoon spreidde. "Het is prachtig om te zien hoe ongelooflijk hard hij accelereerde. Freire was echt super vandaag", sprak Flecha vol bewondering.

Boogerd

Het dagsucces van de rappe Spanjaard zal positief doorwerken in de hele Rabobank-ploeg. De druk is van de ketel. "Uit ervaring weet ik dat dat fijn is", sprak Michael Boogerd. "Anders komen na een week toch die vragen waarom we nog geen rit hebben gewonnen."

De Nederlands kampioen roemde zijn succesvolle teamgenoot: "Net als Boonen of McEwen is hij ook een groot sprinter. Maar Freire is veel completer. Als hij zich boos maakt, komt-ie ook bij de eerste vijftig over de top van de Alpe d'Huez."

Na het succes in Caen hoopt Rabobank dan ook vurig dat Freire zijn aflopende contract bij de bankploeg verlengt. Flecha verwoordde het heersende gevoel bij Rabobank treffend: "Het is altijd prettig om zo'n groot kampioen in je ploeg te hebben."