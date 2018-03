UEFA tergt Barcelona-coach Van Gaal

De wijziging heeft te maken met het tijdsverschil met Moskou. Daar speelt Lokomotiv tegen Club Brugge. Inzet is de tweede plaats in groep H achter Barça en een plek in de tweede ronde. Alle drie clubs maken nog kans.

Van Gaal toonde tijdens een persconferentie weinig begrip voor de overweging van de UEFA om op deze manier competitievervalsing te voorkomen. De Nederlandse trainer denkt echter dat Barcelona nu voor akelig lege tribunes zal spelen. "Een slecht besluit. Ik ben het er niet mee eens. In profvoetbal spelen we voor onze fans. De UEFA hoort dat te weten. Dit is geen fair play."