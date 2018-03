Mogelijk Duitse redding voor Arrows

Het andere deel van de aandelen blijft in handen van teambaas Tom Walkinshaw. Arrows, dat naar verluidt een schuld heeft van 100 miljoen euro, moet zich voor vrijdag aanmelden bij de autosportbond FIA voor het wereldkampioenschap 2003. Het Britse team reed de tweede helft van het afgelopen seizoen nauwelijks wegens de financiële problemen.

De aanmelding kost 300.000 euro. Als Arrows dat bedrag kan opbrengen, staat nog niet vast dat het team in 2003 mag meedoen. De FIA moet zich nog uitspreken over de absentie van Arrows in de laatste vijf races van 2002. De stal kan daarvoor een straf krijgen.

Vacatures

German Grand Prix Racing en Arrows zouden de overeenkomst al op oktober hebben getekend. Als de doorstart lukt, heeft teambaas Walkinshaw wel flink wat vacatures in te vullen. Zo is nog open wie volgend jaar de wagens van Arrows gaan besturen.

Verstappen

Zoals bekend is Jos Verstappen een goede bekende van het team. Hij reed de afgelopen twee seizoenen voor Arrows, maar werd begin plots ontslagen. Verstappen spande een rechtszaak aan, die nog altijd loopt. "Een overname zou een goede zaak zijn, want we krijgen nog geld van ze", zegt Verstappens manager Huub Rothengatter.

Verstappen is wel geïnteresseerd om opnieuw voor Arrows te rijden. Hij onderhandelt ook met Minardi. Dat team wil graag een overeenkomst sluiten met motorenleverancier Cosworth. Pas als deze overeenkomst rond is, ziet Verstappen perspectief voor een nieuw raceavontuur.

Irvine

Bij Arrows zou ook Eddie Irvine, bij Jaguar weggestuurd, kandidaat zijn. Arrows moet verder vervangers vinden voor de vertrokken hoofdsponsor Orange en chef-ontwerper Nicolo Petrucci (naar Jordan).