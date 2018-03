Hij staat op een onverkiesbare negende of tiende plaats op de lokale lijst van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Blinker ambieert in ieder geval op dit moment geen politieke carrière. Hij woont al jaren ,,met veel plezier'' in de gemeente Westvoorne. "Ik heb me aangemeld omdat ik wat wil doen voor de gemeente," zo zei hij donderdag.

Sportweek Online