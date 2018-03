Michael Jordan spant rechtszaak aan tegen ex-vriendin

"Het is een privé-zaak", sprak de speler van Washington Wizards kortaf na een oefenwedstrijd tegen Detroit Pistons. "De aanklacht is ingediend en spreekt voor zichzelf. Daar laat ik het bij."

Jordan gaf eerder al toe dat hij de vrouw een bedrag van 250.000 euro had betaald nadat zij had gedreigd de relatie met de sportheld in de openbaarheid te brengen. Daarbij zou hij duidelijk hebben aangegeven dat zijn ex-vriendin niet op nog meer geld hoefde te rekenen.

Jordan is ruim twaalf jaar getrouwd met zijn vrouw Juanita. Zijn echtgenote leverde vorig jaar bij haar advocaat echtscheidingspapieren in, maar stemde later in met een (vooralsnog geslaagde) poging de liefdesbreuk te lijmen.